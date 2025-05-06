Жители Сибая организовали патриотическую акцию «Своих не бросаем»

Сибайцы продолжают активно поддерживать воинов-земляков. На днях, к примеру, участники женского клуба «Малина» организовали патриотическую акцию «Своих не бросаем». На встрече готовили ароматные чаи с душицей, мятой, смородиновыми листьями и липовыми цветками, а также плели маскировочные сети и костюмы.