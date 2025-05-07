В Башкирии гимназисты провели реконструкцию Парада Победы 1945 года

Морской флот, пехота, радисты и триумфальный проход маршалов Георгия Жукова и Константина Рокоссовского на конях. Ученики гимназии №5 города Давлеканово провели военно-патриотическую реконструкцию Парада Победы 24 июня 1945 года.
На празднике были задействованы 29 классов – от первоклассников до будущих выпускников. Дети прошли победным маршем и пронесли 35-метровую георгиевскую ленту по школьной площади, а также провели обряд сожжения перчаток – символ окончания войны и начала мирной жизни.
Также школьникам показали настоящую технику времен войны: пулемёт Дегтярёва 1944 года и два мотоцикла К-750 и ГАЗ-67, на котором перевозили высшее командование. В завершении мероприятия участники возложили цветы к кургану Славы.