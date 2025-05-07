В УУНиТ прошла военно-спортивная эстафета

Военно-спортивная эстафета Уфимского университета науки и технологий объединила студентов башкирских вузов. Накануне в Уфе они приняли участие в Параде. На университетской площади торжественное мероприятие проходит более 50 лет.

Традиция берёт свое начало с 7 мая 1974 года, когда во дворе высшего учебного заведения был установлен самолёт-памятник МиГ-19. Впервые за свою полувековую историю в этом году военно-спортивная эстафета вышла за рамки внутривузовского мероприятия. В программу состязаний входили надевание общевойскового защитного комплекта, сборка-разборка автомата, снаряжение магазина, перевязка и перенос «раненых», бег.