В Уфе выбрали лучших гимнастов и атлетов по пилонному спорту

В Уфе прошли чемпионат и первенство Республики Башкортостан по пилонному спорту и воздушной гимнастике, где был побит абсолютный рекорд для республики по количеству участников. На соревновательный помост вышли 260 участников, представители 14 спортклубов. Они выступали в категориях до 9 лет, до 14-ти, 17-ти и старше 18 лет.