Участник СВО из Башкирии: «Общая цель - защита Родины»

Военнослужащий с позывным «Аргон» из деревни Сарт-Наурузово Кармаскалинского района посвятил свою жизнь служению Родине. С ранних лет он проявлял интерес к спорту, особенно к лыжам и легкой атлетике. После окончания школы в селе Прибельский в 2015 году он поступил в Смоленскую военную академию противовоздушной обороны, а уже через год подписал контракт с Минобороны России.
В академии «Аргон» получил образование инженера специальных радиотехнических систем и специалиста по эксплуатации радиолокационных комплексов. С началом специальной военной операции боец был задействован в организации транспортировки военных грузов.
С 2024 года он командует гранатометным взводом в Запорожском мотострелковом полку. Благодаря своей ответственности, трудолюбию и добросовестности, военнослужащий был назначен начальником противовоздушной обороны полка и выполнял обязанности инструктора по эксплуатации беспилотных авиационных систем.
Сейчас «Аргон» занимается подбором новых военнослужащих для подразделений беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Кармаскалинская новь».