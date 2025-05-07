Участник СВО из Башкирии: «Общая цель - защита Родины»

Военнослужащий с позывным «Аргон» из деревни Сарт-Наурузово Кармаскалинского района посвятил свою жизнь служению Родине. С ранних лет он проявлял интерес к спорту, особенно к лыжам и легкой атлетике. После окончания школы в селе Прибельский в 2015 году он поступил в Смоленскую военную академию противовоздушной обороны, а уже через год подписал контракт с Минобороны России.