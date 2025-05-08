В Минске возложили цветы к мемориалу «Масюковщина»

В Минске в торжественной церемонии возложения цветов к Мемориалу «Масюковщина», посвященном 80-летию Великой Победы, принял участие представитель Республики Башкортостан при Торговом представительстве России в Беларуси Константин Климин. Советский Союз потерял около 27 млн своих граждан в этой страшной кровопролитной войне.

Беларусь — треть своего населения. Многонациональный советский народ, включая уроженцев Башкортостана, встретил войну в Бресте, защищал отечество, освобождал Беларусь, Европу от немецко-фашистских захватчиков, ковал победу в тылу. Мемориал Масюковщина находится на месте бывшего лагеря военнопленных «Шталаг 352», который действовал тут с июля 1941 года до июня 1944.