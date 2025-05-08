В Башкирии прошла экоакция по очистке берега реки Большой Кизил

В Абзелиловском районе прошла экоакция по очистке берега реки Большой Кизил. Субботник объединил порядка 150 человек из сельских поселений Амангильдино, Бурангулово, Равилово и Абдулмамбетово. Жители регулярно занимаются уборкой обочин дорог, где скапливается мусор от проезжающих машин, высаживают деревья и очищают берег реки Большой Кизил.

Для жителей Абзелиловского района еженедельный субботник — привычное дело. Именно у берега реки Большой Кизил отдыхающие часто организовывают пикники и оставляют мусор. Поэтому активные жители, депутаты районного Совета, сельских поселений, общественные объединения и волонтеры вышли привести территорию в порядок. Получили инвентарь и сразу приступили к работе.

У нас всегда чисто в районе. Я вот со своей волонтёрской группой вышла с администрацией района очищать нашу Кизилку. У нас Абзелиловский район очень дружный, очень красивые места есть, и народ очень чисто живёт. Лилия Кузнецова, руководитель волонтерского движения «Хорошие люди Абзелила»

Акция прошла в нескольких сельских поселениях: Амангильдино, Бурангулово, Равилово и Абдулмамбетово. Весь собранный мусор — полиэтиленовые мешки, бутылки, стекло — участники загрузили в грузовые машины.

Такие акции давно у нас не проводились. Мы сейчас общались со своими одноклассниками, односельчанами. Вся эта общественная работа нормально прошла. Равиль Умуткужин, житель с. Амангильдино

На встрече жители Абзелиловского района подняли вопрос о строительстве горно-обогатительного комбината, который, по их мнению, может привести к уничтожению природных памятников и лишить источников питьевой воды. Представители компании уверяют, что это безопасный проект и он будет построен с соблюдением всех экологических стандартов.

Кроме того, компания планирует создать порядка 1500 рабочих мест. Также они готовы обучать за свой счет горным профессиям людей, которые хотят работать в горно-обогатительном комбинате.

Мы не горно-металлургическое предприятие и не химическое. Наша задача — максимально не навредить природе, но при этом построить комбинат, который будет отвечать самым высоким экологическим стандартам. Мы дадим толчок развитию данного предприятия, развитию республики, развитию нашей страны. Тагир Бахтигареев, директор Абзелиловского предприятия-недропользователя Салаватского участка медных руд