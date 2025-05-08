В Башкирии прошла экоакция по очистке берега реки Большой Кизил

В Абзелиловском районе прошла экоакция по очистке берега реки Большой Кизил. Субботник объединил порядка 150 человек из сельских поселений Амангильдино, Бурангулово, Равилово и Абдулмамбетово. Жители регулярно занимаются уборкой обочин дорог, где скапливается мусор от проезжающих машин, высаживают деревья и очищают берег реки Большой Кизил.
Для жителей Абзелиловского района еженедельный субботник — привычное дело. Именно у берега реки Большой Кизил отдыхающие часто организовывают пикники и оставляют мусор. Поэтому активные жители, депутаты районного Совета, сельских поселений, общественные объединения и волонтеры вышли привести территорию в порядок. Получили инвентарь и сразу приступили к работе.
Акция прошла в нескольких сельских поселениях: Амангильдино, Бурангулово, Равилово и Абдулмамбетово. Весь собранный мусор — полиэтиленовые мешки, бутылки, стекло — участники загрузили в грузовые машины.
На встрече жители Абзелиловского района подняли вопрос о строительстве горно-обогатительного комбината, который, по их мнению, может привести к уничтожению природных памятников и лишить источников питьевой воды. Представители компании уверяют, что это безопасный проект и он будет построен с соблюдением всех экологических стандартов.
Кроме того, компания планирует создать порядка 1500 рабочих мест. Также они готовы обучать за свой счет горным профессиям людей, которые хотят работать в горно-обогатительном комбинате.
Абзелиловцы традиционно проводят субботники в районе: очищают берег реки, убирают мусор у обочин дорог, высаживают деревья. Данная экоакция позволила не только обеспечить чистоту вокруг себя, но и пообщаться с людьми.