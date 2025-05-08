В Евразийском музее кочевых цивилизаций появятся новые арт-объекты

Новые арт-объекты появятся на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе. Их хотят построить рядом с малым мавзолеем. В конце февраля экспертно-проектное бюро «Архтамга» объявило конкурс на лучшую инсталляцию или арт-объект. Призовой фонд составил 350 тысяч рублей.

В итоге поступило более 150 заявок из 17 городов России. По мнению организаторов, каждая работа является интересной и оригинальной. Победителями конкурса стали три проекта: «Оберег» из Уфы, «Вечный очаг» из Казани и «Дух степи» из Санкт-Петербурга. Первые два из них будут реализованы.