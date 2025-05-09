В Уфе открыли памятник речникам-путейцам, погибшим во время ВОВ

В Уфе открыли памятник речникам-путейцам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Он расположился на территории ремонтно-механических мастерских Бельского района водных путей и судоходства. На этом месте был старый мемориал. Новый установили в преддверии 80-летия Великой Победы.

Работники речного транспорта, как и все советские люди, встали на защиту Родины, и каждый стремился внести свою лепту за судьбу страны. Реки были основной артерией, «питающей» фронт и народное хозяйство нефтепродуктами, боеприпасами, вооружением и другими грузами, обеспечивали безопасность на водоемах и перевозили людей.

Речной флот был не только составной частью транспортной системы. Сотни лучших судов после переоборудования на судоремонтных заводах пароходств передали ВМФ в состав военных флотилий, большей частью – с экипажами. Почетное право торжественно открыть мемориал символическим перерезанием ленточки предоставили почетным гостям. Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов.