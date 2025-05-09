В Абзелиловском районе прошла акция «Парад у дома ветерана»

Мероприятие состоялось в деревнях Махмутово и Казмашево. Участников Великой Отечественной Кутлугильде Тухватуллина и Ишкула Махмутова школьники, жители деревень и почётные гости поздравили с 80-летием Победы. Для них провели торжественный марш, исполнили песни военных лет и удостоили званиями «Почётный гражданин Абзелиловского района».

Утро Кутлугильде Тухватуллина началось с поздравлений, ведь он отмечает 80-летие Победы. Для него это особенный день. Ветеран Великой Отечественной родился в 1926 году в деревне Аумышево Абзелиловского района. 17-летним юношей он отправился на свой первый бой в Балтийский военный округ. Участвовал в освобождении Восточной Пруссии, Вильнюса, Дрездена, Кёнигсберга. Вместе с полком он встретил победу недалеко от Германии.

Я каждый раз вспоминаю этот день. Великий для меня праздник. Мы защищали страну от фашистов, и хочется, чтобы солдаты, которые сейчас находятся на СВО, вернулись все живые и привезли на Родину победу. Кутлугильде Тухватуллин, ветеран Великой Отечественной войны

Вернувшись домой в 1949-м, Кутлугильде Тухватуллин приехал в Магнитогорск и устроился пожарным, работал в колхозе. Позднее встретил свою любовь Нурисафу Кужину. Сейчас у Кутлугильде Гафиятовича четверо детей, 17 внуков, 27 правнуков и пять праправнуков.

Парад для Ишкулы Махмутова виден был только из окна. Несмотря на тяжелое состояние, ветеран не мог пропустить такой великий праздник. 16-летним мальчишкой он был отправлен на фронт. Взяв пример с отца, защищал Родину. Так вчерашний школьник стал пулеметчиком.

Большой праздник для всех нас. Вот за несколько дней начал чувствовать себя плохо. Хотел, конечно, стоять на ногах и смотреть парад. Но сами понимаете, возраст всё-таки. Я всех поздравляю с этим великим днём. Победа будет за нами! Ишкул Махмутов, ветеран Великой Отечественной войны

Не дойдя до Риги, Ишкул Хамзиевич вступил в очередной бой, но внезапно провалился в глубокий окоп врага. Выбравшись, обнаружил, что все сослуживцы уже полегли. Тогда его и еще 10 солдат фашисты захватили в плен, и они попали в концлагерь. Там он познакомился с будущей женой, и вскоре они вместе вернулись на малую родину, в деревню Казмашево. Всю жизнь мужчина проработал разнорабочим в колхозе.