Студенты БГПУ организовали для ветеранов концерт «Весна Победы»

Торжественный праздничный концерт «Весна Победы» для ветеранов и жителей города устроили студенты Башкирского педуниверситета. На площади перед зданием вуза показали лучшие номера «Студенческой весны», а рядом, на улице Советской, организовали интерактивные площадки.

Уфимцы и гости города под руководством студентов и преподавателей университета могли сделать праздничные открытки и написать письма участникам СВО, разобрать и собрать автомат Калашникова, проверить свои знания в военно-историческом лото и настольных играх. Всех желающих угощали солдатской кашей.