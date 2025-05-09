Бойцы СВО из Башкирии прошли на параде Победы в Москве

Башкирские бойцы, проходящие службу в зоне СВО, приняли участие в московском параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это лучшие механики-водители танкового батальона имени Зорина полка «Башкортостан». Их позывные – «Татарин», «Бродяга» и «Ромашка».

В составе пешей колонны по Красной площади прошли 55 парадных расчётов, а также военнослужащие из дружественных стран. Впервые на параде продемонстрированы беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы «Орлан», «Ланцет», «Гарпия» и «Герань».