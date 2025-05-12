В Башкирии идёт ремонт межмуниципальных дорог

Приведут в порядок пять участков протяженностью более 12 километров. В западной части республики приступили к ремонту межмуниципальной автомобильной дороги Шаран – Новобалтачево – Андреевка.

Так, в 2025 году предстоит обновить дорожное полотно на территории трёх муниципалитетов – в Илишевском, Чекмагушевском и Шаранском районах. В последнем из них работы уже стартовали. Сейчас подрядчик ремонтирует проезжую часть на двух участках общей протяженностью 5,3 километра.