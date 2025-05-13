Иглинский район присоединился к акции «Парад у дома ветерана»

В Башкортостане продолжается акция «Парад у дома ветерана», приуроченная к 80-летию Победы. В один день в Иглинском районе чествовали трех участников Великой Отечественной войны. С Днем Победы поздравили 103-летнюю Рауфу Насырову, а также Ивана Прокофьева и Анатолия Артемьева. Под звуки марша они вынесли Знамя Победы, а школьники и юнармейцы прошли торжественным строем.