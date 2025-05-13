В Зианчуринском районе «Газпром» зажёг Вечный огонь

От Калининграда до Владивостока – в десятках регионов нашей страны к 80-летию Великой Победы на мемориалах появились Вечные огни. Компания «Газпром» реализовала масштабный проект в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Торжественная церемония подключения мемориала к сетевому природному газу состоялась и в Зианчуринском районе.

Вечный огонь ожил и на обелиске «Героям Отечественной войны» в селе Исянгулово Зианчуринского района. Для этого газовики проделали большую работу: проложили трубопровод протяженностью более 28 метров, установили специальное оборудование и декоративную звезду.

Сегодня в Зианчуринском районе, в районном центре Исянгулово, очень значимое событие в честь восьмидесятилетия победы в Великой Отечественной войне. По программе, проводимой ПАО «Газпром», Всероссийской акции «Храним огонь Победы», открыли мемориал, оснащённый Вечным огнём. Силами Зианчуринской комплексной службы ПАО « Газпром газораспределению Уфа» в г. Кумертау выполнен весь комплекс работ. Рустям Исхаков, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

Почти 8 тысяч уроженцев Зианчуринского района ушли защищать Родину с оружием в руках, 5 тысяч из них не вернулись. И теперь их имена высечены в граните.

Сегодня мы зажгли Вечный огонь, будет гореть теперь всегда. Это дань памяти участникам Великой Отечественной войны, нашим ветеранам, это память о тех, кто остался навсегда в полях сражения. Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района

Огонь – это один из символов жизни, огонь напоминает нам о вечности. И я очень рада, что Вечный огонь зажжён в нашем селе Исянгулово. Лира Мухаметова, жительница с. Исянгулово