В Зианчуринском районе «Газпром» зажёг Вечный огонь

От Калининграда до Владивостока – в десятках регионов нашей страны к 80-летию Великой Победы на мемориалах появились Вечные огни. Компания «Газпром» реализовала масштабный проект в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Торжественная церемония подключения мемориала к сетевому природному газу состоялась и в Зианчуринском районе.
Вечный огонь ожил и на обелиске «Героям Отечественной войны» в селе Исянгулово Зианчуринского района. Для этого газовики проделали большую работу: проложили трубопровод протяженностью более 28 метров, установили специальное оборудование и декоративную звезду.
Почти 8 тысяч уроженцев Зианчуринского района ушли защищать Родину с оружием в руках, 5 тысяч из них не вернулись. И теперь их имена высечены в граните.
Вечный огонь памяти загорелся во многих районах нашей республики. Сотрудники компании «Газпром газораспределение Уфа» к праздничному мероприятию выполнили большой комплекс мероприятий.