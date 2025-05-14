В Уфе коллектив Театра кукол посетил могилу фронтовика

В народной памяти хранятся имена людей, оставивших яркий след в башкирском искусстве своим самоотверженным трудом и талантом. Коллектив Башкирского театра кукол посетил могилу участника Великой Отечественной войны, отличившегося в боях за Сталинград, Кашфи Гадельшина, похороненного на мусульманском кладбище.
О человеке, долгие годы проработавшем на посту директора и главного режиссера Театра кукол, коллеги вспоминали только с доброй стороны, читали молитвы, приводили в порядок место погребения.
Также сотрудники возложили цветы к могиле известного писателя-фронтовика, драматурга, народного поэта Башкортостана Мустая Карима, который тесно сотрудничал с Башкирским театром кукол.