В Уфе коллектив Театра кукол посетил могилу фронтовика

В народной памяти хранятся имена людей, оставивших яркий след в башкирском искусстве своим самоотверженным трудом и талантом. Коллектив Башкирского театра кукол посетил могилу участника Великой Отечественной войны, отличившегося в боях за Сталинград, Кашфи Гадельшина, похороненного на мусульманском кладбище.

О человеке, долгие годы проработавшем на посту директора и главного режиссера Театра кукол, коллеги вспоминали только с доброй стороны, читали молитвы, приводили в порядок место погребения.