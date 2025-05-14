В Башкирии бездомный стал певцом

Рустам Газизов родился в Республике Мордовия. Ещё совсем малышом стал сиротой, и его привезли в Башкортостан. Рустам был направлен в Стерлитамакский лицей-интернат. После выяснилось, что в Архангельском районе проживает его бабушка. Жил с ней, но после её кончины остался на улице.

Работал разнорабочим, скитался по подъездам. Обморозил ступни, которые потом ампутировали. Сейчас мужчина работает помощником повара в одном из заведений Уфы. Благодаря руководителю благотворительного фонда «Добрый город» Альбине Ишмурзиной он смог поверить в то, что может прожить эту жизнь полноценно.