В Башкирии бездомный стал певцом

Рустам Газизов родился в Республике Мордовия. Ещё совсем малышом стал сиротой, и его привезли в Башкортостан. Рустам был направлен в Стерлитамакский лицей-интернат. После выяснилось, что в Архангельском районе проживает его бабушка. Жил с ней, но после её кончины остался на улице.
Работал разнорабочим, скитался по подъездам. Обморозил ступни, которые потом ампутировали. Сейчас мужчина работает помощником повара в одном из заведений Уфы. Благодаря руководителю благотворительного фонда «Добрый город» Альбине Ишмурзиной он смог поверить в то, что может прожить эту жизнь полноценно.
Как-то раз Рустам Газизов познакомился с блогером из Уфы, которая пригласила его на свидание. Мужчина рассказал, что мечтает о большой эстраде. И вот спустя год его желание воплотилось в реальность. Он уже выпустил свой первый клип. Сейчас Рустама приглашают на концерты, где он поет на разогреве у звезд Башкортостана. Мужчина говорит, что будет петь до тех пор, пока не станет заслуженным артистом республики.