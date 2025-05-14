В Уфе прошел городской чемпионат по каратэ

Ежегодно это мероприятие проводят в мае и посвящают Дню Победы. В этот раз в соревнованиях приняли участие более 400 каратистов. Из-за открытого статуса турнира в столицу Республики приехали представители Стерлитамака и Кумертау.

На татами вышли спортсмены от 5 лет и старше. Соревновались они в дисциплинах: ката, кумите. А для совсем юных каратистов в этом году провели соревнования в разделе «фантом-кумите».