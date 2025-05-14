«Ете кыз» и звезды Башкирии поддержали бойцов 31 мотострелкового полка в зоне СВО

Песня прозвучала как молитва. Перед бойцами 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» выступила заслуженная артистка республики Гульсум Бикбулатова. В полевых условиях прозвучали её известные хиты. Пару ей составил ведущий программ БСТ Наиль Юнысов и боец с позывным «Асян». В зону специальной операции они приехали совместно с девушками общественной организации «Ете кыз» («Семь девушек»). Привезли бойцам гуманитарную помощь и концертную программу.

В медицинскую роту имени Ахмета Давлетова 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» прибыл очередной гуманитарный груз. Волонтеры общественной организации «Ете кыз» для нужд подразделения привезли лекарственные препараты, различные средства реабилитации и гостинцы.

Пока бойцы разгружают груз, в расположении роты идёт подготовка к концерту. На этот раз перед выздоравливающими военнослужащими выступает заслуженная артистка республики Башкортостан Гульсум Бикбулатова и ведущий БСТ Наиль Юнысов.

Язык музыки универсален. Поэтому песни на башкирском подпевали и бойцы из других регионов нашей огромной страны. Концерт понравился военнослужащим. Песня всегда заряжает к победе, говорят пациенты медицинской роты имени Ахмета Давлетова.

Часть гуманитарного груза разгрузили в тыловом районе. Здесь и маскировочные сети, антидроновые одеяла, сублимированные супы. Привезли девушки и домашнюю лапшу, национальные угощения баурсак и чак-чак, которые готовили в волонтерских субботниках.

Песни Гульсум Бикбулатовой прозвучали и в тыловом районе 31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Заслуженная артистка республики выступила перед бойцами, находящимися на ротации.

Ведущий телеканала БСТ Наиль Юнысов предстал перед бойцами в новом амплуа. Под гитару он исполнил всеми любимые песни. Бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан», позывной «Асян» и позывной «Певец», дополнили концертную программу.