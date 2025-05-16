Общественная палата Башкирии предупреждает жителей о рекламных мошенниках

Десятки миллионов рублей еженедельно утекают в руки так называемых рекламных мошенников. Речь о случаях, когда людей намеренно вводят в заблуждение, продвигая товары или услуги, стоимость которых не соответствует действительности.

Например, в буклете может быть одна сумма, по факту – совершенно другая. Это лишь один из примеров. Нечистые на руку предприниматели могут также завлекать клиентов, чтобы затем на месте убедить подписать кредитный договор.