В Башкирии прошел форум «Атайсал»: истории успеха и помощи ветеранам СВО

Проект, объединивший людей со всей страны. В Башкортостане прошел очередной форум «Атайсал — малая родина». Его участниками уже стали более 7,5 тысяч человек. Реализовано добрых дел на сумму 1,75 млрд рублей. Цифра, конечно, условна, ведь многое нельзя измерить деньгами.

Представители разных религий, национальностей, жители других уголков страны. Но все — выходцы из Башкортостана. Именно любовь к малой родине объединила участников форума «Атайсал». Каждый из присутствующих, достигнув личных успехов, помогает развивать места, где родился и вырос.

Можно сказать, что «Атайсал» становится общенациональным движением, основанным на простых, на важных реальных делах, приносящих пользу республике и всей стране. В подтверждение того, что этот вклад, эта поддержка ощутимы, назову всего три цифры. На сегодняшний день участниками «Атайсала» стали более 7500 человек. Реализовано свыше 31 тысячи проектов общей суммой более 1 миллиарда 750 миллионов рублей. Хотя даже эта внушительная сумма не отражает всего масштаба нашего общего движения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Михаил Малюшин помогать малой родине — селу Подлубово в Кармаскалинском районе. Начал еще задолго до появления проекта «Атайсал». Уроженец этих мест всю жизнь прожил на Севере. Достиг высокой должности, однако малую родину не забывает.

Настоящим альтруистом называют и бизнесмена из Санкт-Петербурга Камиля Хайруллина. Мужчина родом из башкирского села Султаново Челябинской области. Ни много ни мало, он решил возродить деревню. Построил ферму, возвел новые дома и раздал их желающим на безвозмездной основе. И по сей день он финансово поддерживает тех, кто хочет переехать в это село.

В Башкортостане проект «Атайсал» официально запущен с 2021 года. Чтобы поддержать тех, кто сам хочет помочь, был создан одноименный сайт. Он позволяет неравнодушным присоединиться к реализации благотворительных программ.

«Атайсал» — проект, который меняет жизнь в разных уголках республики. Наглядный пример на этих макетах. Это то, что построили в конкретных населенных пунктах усилиями земляков. Например, мемориал «Скорбящая мать» в Янауле или вот эта мечеть. Это лишь малая часть историй проекта «Атайсал».

В этом году на форуме особенно много участников спецоперации, а также волонтеров, которые им помогают. Именно поэтому здесь же ветерану СВО Азамату Аюпову, который лишился обеих ног, вручили ключи от нового автомобиля. Машину приобрели по программе госфонда «Защитники Отечества».

Радий Хабиров отдельно поблагодарил тех, кто вносит большой вклад в формирование гуманитарных конвоев в зону СВО, поставляет технику вплоть до бронемашин или в свободное от работы время шьёт обмундирование, плетёт маскировочные сети, помогает семьям бойцов. Не всё измеряется деньгами. Помогать малой родине можно и сохраняя культуру и обычаи.

В рамках проекта «Атайсал» оборудовали около 950 детских и спортивных площадок, построили и отремонтировали более 500 мечетей и церквей, провели более 15 тысяч мероприятий.