Глава Минобороны отметил заслуги бойцов из Башкирии

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское в зоне проведения спецоперации. Он отметил стойкость, мастерство и высокие результаты соединения на Краснолиманском направлении, где 19-й танковый, 36-й, 37-й и 31-й мотострелковый полк «Башкортостан» продвигаются вперед.

Почти 10 тысяч военнослужащих дивизии награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и отвагу в боях. Андрей Белоусов выразил уверенность в дальнейшем успешном выполнении воинского долга и приближении Победы.