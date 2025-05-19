В Башкирии обсудили строительство ГОКа с ООО «Салаватское»

Как же и остальные недропользователи работают в рамках действующего природоохранного законодательства. По специфике своей деятельности, в том числе законах о недрах. И исполнение этого природоохранного законодательства жестко контролируется управлением. Если проектные решения все соблюдаются, то негативного воздействия быть не должно.

Василий Муленков, и. о. заместителя руководителя, начальника отдела государственного экологического надзора по Республике Башкортостан Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ООО «Салаватское»