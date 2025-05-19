В Башкирии обсудили строительство ГОКа с ООО «Салаватское»

В Абзелиловском районе прошли очередные встречи с населением и представителями ООО «Салаватское». Они собрались обсудить экологическую ситуацию и перспективы развития местности. Подняли вопрос о планируемых геологоразведочных работах. Жителям рассказали о создании рабочих мест, современных технологиях, минимизирующих воздействие на окружающую среду.

На кадрах полный цикл производства меди — от добычи руды до получения цветного металла. Сельчан знакомят с инвестпроектом, который при возможной реализации сможет поспособствовать развитию всего района. Решение о строительстве горно-обогатительного комбината пока не принято. Речь сейчас только о геологоразведке, которая покажет, какой объем меди находится в недрах. И если прогнозируемый запас подтвердится, то инвестор будет готов создать на этом месте «промышленный городок».

Мы дадим новые рабочие места, будут начисления в налоговую базу, мы будем заниматься социальными мероприятиями. Соответственно, мы дадим толчок развитию данного района и республики Башкортостан. Тех, кто заинтересовались, уже принимаем на предприятия наших партнеров. К примеру, на сегодня в Томинском ГОКе работают 10 человек из Абзелиловского района.

Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Ташбулатовцы опасаются экологических последствий. Но специалисты и представители инвестора утверждают, что нет никакой угрозы для природы. Проект ГОКа предусматривает замкнутый цикл оборота воды, который полностью исключает сброс сточных вод, рекультивацию земель после завершения работ и строгий мониторинг состояния воздуха, почвы и воды.

Строительство ГОКа и его эксплуатация ведется с бережным отношением к природе с самого первого, с самого начального этапа. Перед строительством исследуется плодородный слой почвы. Он хранится потом до завершения работы предприятия и потом наносится в период рекультивации на объекты. Для снижения выбросов, для того чтобы защитить ближайшую территорию, применяется технология пылеподавления.

Алексей Воробьёв, представитель компании партнёра ООО «Салаватское»

На встрече в Казмашево свою точку зрения высказал глава Амангильдинского сельсовета. Как и все в районе, он беспокоится за экологию родного края и, конечно, за здоровье сельчан.

Даже если мы за или против, все равно построят ГОК. Процесс неизбежен. Но раз нас призвали к диалогу, нужно условия ставить, а не поддаваться провокациям. Нужно поставить перед ООО «Салаватское» конкретные условия по соцподдержке населения, закрепить их договором еще до начала строительства ГОКа, необходимо в полной мере использовать возможности, которые предлагает компания.

Вадим Абдуллин, глава Амангильдинского сельсовета

Директор Казмашевской школы поднял тему образования детей. Мужчина спросил, запустят ли в школах профильные классы для подготовки учеников к будущей профессии.

Все в курсе, что в селах не хватает специалистов, молодежь не остается в районе. Вы готовы взять на себя ответственность и организовать сетевое взаимодействие «школа-вуз» и открыть профильные классы по горному делу? Готовы ли дать образование нашим детям, чтобы в будущем они могли работать на местах?

Зариф Атауллин, директор Казмашевской школы

На что директор ООО «Салаватское» ответил утвердительно. Компания запустит программы для образовательных учреждений. И даже в том случае, если ГОК не откроют, местные выпускники получат рабочие места в партнерских комбинатах.

Мы заключим договора социального партнерства с учебными заведениями, для того чтобы за наш счет предоставлять образование по рабочим профессиям. Да, я это сделаю.

Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»
Фото №1 - В Башкирии обсудили строительство ГОКа с ООО «Салаватское»

Компания получила право на геологоразведку в соответствии с лицензией, выданной департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. С момента получения этого документа предприятие автоматически подпало под контроль надзорных ведомств. Оно будет стоять на учете до тех пор, пока не проведет обязательную рекультивацию земель после завершения геологоразведки.

Как же и остальные недропользователи работают в рамках действующего природоохранного законодательства. По специфике своей деятельности, в том числе законах о недрах. И исполнение этого природоохранного законодательства жестко контролируется управлением. Если проектные решения все соблюдаются, то негативного воздействия быть не должно.

Василий Муленков, и. о. заместителя руководителя, начальника отдела государственного экологического надзора по Республике Башкортостан Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ООО «Салаватское»

На следующий день представители компании ООО «Салаватское» побывали в двух других населенных пунктах. Жители и здесь проявили большую заинтересованность в этих обсуждениях, пример этому — полные залы и острые дискуссии. Инициатором таких встреч с населением выступило само предприятие, чтобы развеять множество опасений, касающихся вреда от возможной разработки недр. Собрания прошли во всех сельских поселениях Абзелиловского района.

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