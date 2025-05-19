В Башкирии обсудили строительство ГОКа с ООО «Салаватское»

В Абзелиловском районе прошли очередные встречи с населением и представителями ООО «Салаватское». Они собрались обсудить экологическую ситуацию и перспективы развития местности. Подняли вопрос о планируемых геологоразведочных работах. Жителям рассказали о создании рабочих мест, современных технологиях, минимизирующих воздействие на окружающую среду.
На кадрах полный цикл производства меди — от добычи руды до получения цветного металла. Сельчан знакомят с инвестпроектом, который при возможной реализации сможет поспособствовать развитию всего района. Решение о строительстве горно-обогатительного комбината пока не принято. Речь сейчас только о геологоразведке, которая покажет, какой объем меди находится в недрах. И если прогнозируемый запас подтвердится, то инвестор будет готов создать на этом месте «промышленный городок».
Ташбулатовцы опасаются экологических последствий. Но специалисты и представители инвестора утверждают, что нет никакой угрозы для природы. Проект ГОКа предусматривает замкнутый цикл оборота воды, который полностью исключает сброс сточных вод, рекультивацию земель после завершения работ и строгий мониторинг состояния воздуха, почвы и воды.
На встрече в Казмашево свою точку зрения высказал глава Амангильдинского сельсовета. Как и все в районе, он беспокоится за экологию родного края и, конечно, за здоровье сельчан.
Директор Казмашевской школы поднял тему образования детей. Мужчина спросил, запустят ли в школах профильные классы для подготовки учеников к будущей профессии.
На что директор ООО «Салаватское» ответил утвердительно. Компания запустит программы для образовательных учреждений. И даже в том случае, если ГОК не откроют, местные выпускники получат рабочие места в партнерских комбинатах.
Компания получила право на геологоразведку в соответствии с лицензией, выданной департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. С момента получения этого документа предприятие автоматически подпало под контроль надзорных ведомств. Оно будет стоять на учете до тех пор, пока не проведет обязательную рекультивацию земель после завершения геологоразведки.
На следующий день представители компании ООО «Салаватское» побывали в двух других населенных пунктах. Жители и здесь проявили большую заинтересованность в этих обсуждениях, пример этому — полные залы и острые дискуссии. Инициатором таких встреч с населением выступило само предприятие, чтобы развеять множество опасений, касающихся вреда от возможной разработки недр. Собрания прошли во всех сельских поселениях Абзелиловского района.