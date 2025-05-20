В Башкирии участницы чувашского ансамбля возрождают традиции

Жемчужина Бижбулякского района. Участницы народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен» сохраняют национальные традиции и изготавливают для своих выступлений старинные женские головные уборы хушпу. Каждый узор на нём имеет определённый смысл.
Под мелодичные песни о родном крае участницы чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен» возвращают к жизни традиции, идущие из глубины истории. В 2012 году коллективу было присвоено звание народного, и чтобы соответствовать ему, женщины решили в точности воссоздать национальные головные уборы хушпу.
По современным меркам такой головной убор, украшенный серебряными монетами, стоил около полумиллиона рублей. И в 20-х годах прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, хушпу вывозили в Великобританию, меняли их на зерно, чтобы прокормить народ.
У бижбулякских чувашей этот головной убор конусообразной формы, с открытым верхом, что символизирует связь с космосом и женское начало. А у каждого узора – свой определённый смысл.
Ансамбль «Мерчен» известен не только в Бижбулякском районе, но и далеко за пределами республики. Ежегодно они принимают участие в крупнейших музыкальных фестивалях Поволжья. И всегда возвращаются с призовыми местами.
У ансамбля есть и детский коллектив, которому также интересны народные обряды и обычаи. А так как коллектив является фольклорным, то песни собираются у старшего поколения по всему району. Ведь именно бижбулякский чувашский фольклор артисты представляют в своих выступлениях на гастролях. И собираются все вместе не только перед концертами.
«Мерчен» в переводе с чувашского языка означает «жемчужина». И это название как ничто другое подходит коллективу. Народный фольклорный ансамбль действительно является жемчужиной не только муниципалитета, но и всей республики.