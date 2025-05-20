В Башкирии участницы чувашского ансамбля возрождают традиции

Жемчужина Бижбулякского района. Участницы народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен» сохраняют национальные традиции и изготавливают для своих выступлений старинные женские головные уборы хушпу. Каждый узор на нём имеет определённый смысл.

Под мелодичные песни о родном крае участницы чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен» возвращают к жизни традиции, идущие из глубины истории. В 2012 году коллективу было присвоено звание народного, и чтобы соответствовать ему, женщины решили в точности воссоздать национальные головные уборы хушпу.

Оказывается, основу в старину делали из войлока или из кожи. У сестры моей бабушки есть настоящий хушпу, который она мне иногда только дает. Она очень красивая. Я на нее смотрела и тоже такую же делала, все вот эти висюльки. Но у нее она чисто из кожи. Людмила Романова, руководитель народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен»

В старину самые настоящие хушпу весили 16 пудов, это по современном около 5-6 кг. И за такой хушпу в старину давали два коня. Марина Яковлева, участница народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен»

По современным меркам такой головной убор, украшенный серебряными монетами, стоил около полумиллиона рублей. И в 20-х годах прошлого столетия, когда в Поволжье был голод, хушпу вывозили в Великобританию, меняли их на зерно, чтобы прокормить народ.

У бижбулякских чувашей этот головной убор конусообразной формы, с открытым верхом, что символизирует связь с космосом и женское начало. А у каждого узора – свой определённый смысл.

Ансамбль «Мерчен» известен не только в Бижбулякском районе, но и далеко за пределами республики. Ежегодно они принимают участие в крупнейших музыкальных фестивалях Поволжья. И всегда возвращаются с призовыми местами.

В прошлом году ездили в Чебоксары для участия в фестивале. Заняли первое место. Очень много гастролируем по району и в соседние районы выезжаем. До Москвы пока ещё не доехали, но и туда, надеюсь, что доберёмся. Людмила Гаврилова, участница народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен»

У ансамбля есть и детский коллектив, которому также интересны народные обряды и обычаи. А так как коллектив является фольклорным, то песни собираются у старшего поколения по всему району. Ведь именно бижбулякский чувашский фольклор артисты представляют в своих выступлениях на гастролях. И собираются все вместе не только перед концертами.

Тут подружились друг с другом, общаемся, интересуемся жизнью. Знаем, как кто живёт, стараемся помочь. Чаёвничаем иногда, дни рождения и юбилеи вместе отмечаем. Валентина Петрова, участница народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен»

Сюда придёшь, баян заиграет, песни наши душевные попоёшь. Потом домой летишь на парах. Летишь действительно как на крыльях. И ноги уже не болят, забываешь про болячки. Мы приходим домой уже с таким настроением и даже мужа не ругаем, представляете? Людмила Петрова, участница народного чувашского фольклорного ансамбля «Мерчен»