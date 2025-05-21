В Башкирии прошёл конкурс «Семейный очаг»

16 творческих семей Башкортостана приняли участие в конкурсе «Семейный очаг». II Республиканский фестиваль семейных культур и традиций посвящен Году защитника Отечества и направлен на сохранение национальных обычаев и укрепление семейных ценностей.

В мероприятии приняли участие представители из Уфы, Мишкинского, Илишевского, Салаватского и еще порядка десяти районов республики. Фестиваль традиционно проходил в многожанровом формате. Конкурсанты представили свои номера в нескольких номинациях, среди них «Вокал», «Народный танец», «Национальный обряд», «Инструментальное исполнение», «Творческая семья», «Национальный костюм».