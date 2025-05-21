Жители Башкирии остались без жилья

Им обещали красивую загородную жизнь, но дома так и не построили. Порядка 12 семей больше года назад заключили договор на возведение домов в Иглинском районе. Сроки сдачи коттеджей вышли, на участках лишь фундаменты.

Прошёл уже год, а всё так же, на этапе фундамента. Хотя по договору должны были возвести дом за 12 месяцев. Но жилья и обещанной красивой загородной жизни нет, говорит Алина Асеева. Несмотря на то, что большую часть денег, а это 7 миллионов 100 тысяч рублей, застройщик получил.

Внятного ответа, когда продолжится стройка, им не дают. Люди тем временем продолжают платить за несуществующее жилье. Для покупки дома многие из них оформляли семейную ипотеку.

Этот пункт, по сути, противоречит принципам траншевой ипотеки, которую оформляли люди. Деньги за строительство банк перечислял частями, до фундамента и после его возведения. Последнего транша еще не было. Это и понятно. Из дюжины планируемых к строительству домов лишь у одного возведены стены.

Застройщиком коттеджного посёлка «Лесогорье» в деревне Блохино Иглинского района является «Юралс групп». Вместе с теми, кто не может дождаться своего жилья, мы отправились в офис компании, чтобы спросить, когда продолжится стройка. Но представитель компании сначала попросил подождать за дверью, а потом и вовсе заперся в кабинете.