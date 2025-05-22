В Уфе космонавт Сергей Ревин встретился с гимназистами

Уфимскую гимназию №64 посетил космонавт Сергей Ревин. Герой России рассказал школьникам о работе в космосе, в частности, о подготовке к полетам и особенностях профессии. Для учащихся эта встреча стала ярким событием. Они охотно задавали вопросы.

Сергей Ревин провел на МКС более 120 дней. Вместе с коллегами он проводил эксперименты в области биологии, геофизики, исследовал влияние космических лучей и природных ресурсов. Ревин приехал в Уфу в рамках республиканского образовательно-патриотического фестиваля «Равнение на героев».