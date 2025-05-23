Радий Хабиров показал, как будет выглядеть территория у мавзолея Хусейн-бека

Глава республики отметил, что мавзолей в Чишминском районе и прилегающая к нему территория – важнейшая часть проекта по созданию Евразийского музея кочевых цивилизаций. Нужно спасти объект культурного наследия, провести противоаварийные работы, остановить разрушение мавзолея и каменных надгробий, добавил руководитель региона.