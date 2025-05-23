Башкирия попала в топ регионов по устойчивости темпов промпроизводства

Эксперты Центра развития региональной политики проанализировали состояние промышленности в регионах России. Специалисты опубликовали доклад «Промышленное производство в регионах РФ весной 2025 года: тенденции и противоречия», в котором, в том числе, отметили состояние промышленного производства Башкирии.
Как отмечает ИА «Башинформ» с ссылкой на текст доклада, эксперты выделяют общее замедление экономической активности в стране, выделяя при этом благоприятные факторы: снижение кадрового дефицита, бюджетную стабильность, рост доходов бюджета, опережающий инфляцию. Промышленность российских регионов адаптировалась к санкциям, тогда как уровень неопределенности в глобальной экономике вырос. В докладе на основе данных Росстата проанализировано развитие крупных российских регионов с численностью населения более 3 млн человек (Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Челябинская области, Башкирия, Татарстан и Дагестан). Башкирия названа в первой пятерке регионов с наиболее устойчивыми показателями промышленного производства (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью). Драйвером роста здесь прежде всего выступила обрабатывающая промышленность. Рекордный рост индекса промышленного производства показал Санкт-Петербург (+13,7%), в Москве он заметно скромнее (+2%), в Башкирии рост составил 0,2%. Рост отмечается также в Татарстане, Московской, Нижегородской, Свердловской областях. В других крупных регионах зафиксирован спад.
Важным показателем развития промышленности является добыча полезных ископаемых. В этой сфере продолжается спад относительно базы прошлого года, который связывают, скорее всего, с ограничениями добычи нефти и газа. «Среди крупных субъектов по этому критерию лишь Башкирия демонстрирует рост в 1,1%, у всех остальных больших регионов наметился спад (кроме Москвы, где добыча полезных ископаемых не ведётся)», — отмечается в докладе.
Прозрачную характеристику уровня развития экономических процессов в регионах демонстрирует рейтинг эффективности реализации промышленной политики, формируемый минпромторгом РФ. В прошлом году его возглавила Башкирия. Аналитики отмечают, что республика уже второй год подряд удерживается в топ-5 этого рейтинга. Данный рейтинг показывает эффективность экономического взаимодействия региональных органов власти с федеральными структурами и качество экономического управления в регионе.
Данные Росстата показывают, что рост экономики замедляется. Эксперты не исключают стагнацию промышленного производства в 2025 году и прогнозируют снижение притока инвестиций (прежде всего в сравнении с ранее достигнутыми высокими показателями). В то же время возможное завершение СВО может способствовать оживлению промышленности, считают они. Конкретная ситуация в регионах может различаться, однако Башкирию называют в числе стабильных субъектов. Промышленный потенциал, создававшийся здесь десятилетиями, высокий уровень управления экономическими процессами в настоящее время позволяют сохранять лидерство и в дальнейшем.
«Среди основных отраслей на которые в будущем могут делать ставку российские регионы: высокотехнологичная промышленность, включая производство беспилотных летательных аппаратов, на которые существенно возрастает спрос; фармацевтическая промышленность и производство медицинского оборудования, переживающие подъём на фоне курса на импортозамещение лекарств и медоборудования; сохраняется высокий потенциал у пищевой промышленности и производства электроэнергетики», — прогнозируют авторы доклада.