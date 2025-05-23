Башкирия попала в топ регионов по устойчивости темпов промпроизводства

Как отмечает ИА «Башинформ» с ссылкой на текст доклада, эксперты выделяют общее замедление экономической активности в стране, выделяя при этом благоприятные факторы: снижение кадрового дефицита, бюджетную стабильность, рост доходов бюджета, опережающий инфляцию. Промышленность российских регионов адаптировалась к санкциям, тогда как уровень неопределенности в глобальной экономике вырос. В докладе на основе данных Росстата проанализировано развитие крупных российских регионов с численностью населения более 3 млн человек (Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Челябин­ская области, Башкирия, Татарстан и Дагестан). Башкирия названа в первой пятерке регионов с наиболее устойчивыми показателями промышленного производства (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью). Драйвером роста здесь прежде всего выступила обрабатывающая промышленность. Рекордный рост индекса промышленного производства показал Санкт-Петербург (+13,7%), в Москве он заметно скромнее (+2%), в Башкирии рост составил 0,2%. Рост отмечается также в Татарстане, Московской, Нижегородской, Свердловской областях. В других крупных регионах зафиксирован спад.