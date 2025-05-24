В Уфе состоялся показ документального фильма для детей «Асыш»

В кинотеатре «Родина» состоялся показ документального фильма для детей «Асыш» о выдающихся башкирских ученых. Он был создан при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. Перед показом фильма в фойе был организован квест для зрителей. Выполняя различные задания, участники получали медальки в форме лампочки разных цветов.

Ответив на все вопросы правильно и получив пять медалек, каждый получал приз. Что касается самой картины, в каждой серии рассказывалось о жизни и достижениях известных ученых Башкортостана в области естественных и точных наук, их пути к успеху, об интересных фактах из их исследований, вкладе в развитие науки. Каждый из героев документального фильма внес вклад в развитие своей сферы.