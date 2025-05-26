Зариф Байгускаров рассказал жителям Абзелиловского района о новом инвестпроекте

Выслушать друг друга. Депутат Госдумы России от Башкортостана и председатель регионального отделения Совета мужчин республики Зариф Байгускаров встретился с жителями Абзелиловского района. Разговор состоялся в молодёжном клубе села Аскарово.

В настоящее время в муниципалитете идёт активное обсуждение инвестиционного проекта по добыче полезных ископаемых и строительству ГОКа. Байгускаров рассказал о создании новых рабочих мест, строительстве социальных объектов, которые получат местные жители. Депутат также развеял мифы о том, что на территории района захоронены радиоактивные отходы.