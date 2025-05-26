В Уфе литературно-творческое объединение «Шонкар» отмечает 90-летие

90-летний юбилей празднует литературная кузница республики. Творческое объединение «Шонкар» подарило Башкортостану множество писателей, поэтов, журналистов и учёных. В своё время в нём состояли Сагит Агиш, Мустай Карим, Хадия Давлетшина, Салям Галимов, Равиль Бикбаев и многие другие.