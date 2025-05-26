Боец СВО из Башкирии награжден Орденом Мужества

Это высшая боевая награда России, которая вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Орден также вручается за смелые и решительные действия, совершённые при выполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.