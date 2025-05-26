Боец СВО из Башкирии награжден Орденом Мужества

Участник специальной военной операции из Чишминского района, сержант, командир отделения 104-го полка 76-й гвардейской воздушно-десантной штурмовой дивизии Гайсин Наиль Амурович Указом Президента Российской Федерации был удостоен высокой государственной награды — Ордена Мужества.
Это высшая боевая награда России, которая вручается гражданам, проявившим самоотверженность, мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, а также при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Орден также вручается за смелые и решительные действия, совершённые при выполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
Кроме того, Наиль Амурович Указом Президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в защите Отечества получил медаль Жукова. Также приказом Министерства обороны, в знак признания самоотверженного исполнения воинского долга, ему вручена медаль «Участнику специальной военной операции».
О награждении бойца в своих социальных сетях рассказал глава администрации Ришат Мансуров.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: Ришат Мансуров, Vk