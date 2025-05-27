В Уфе прошла защита проектов в рамках премии «Бизнес-Успех»

В Уфе прошла защита проектов регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех». Для участия отобрали 20 конкурсантов из 150 заявившихся, которые продемонстрировали свои достижения в нескольких номинациях.

Девять победителей представят регион на федеральном этапе в Москве. Все они получили главный символ премии – «Золотого носорога», сертификаты на годовой доступ к образовательной онлайн-платформе на стратегическую сессию от Романа Дусенко, спецпризы и подарки от партнеров и организаторов конкурса.