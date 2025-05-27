Участник СВО из Башкирии рассказал о службе в зоне СВО

С начала специальной военной операции тысячи жителей Башкирии встали на защиту Родины. Среди них и 57-летний Николай Сикачёв из Туймазов. Летом 2022 года он отправился добровольцем в зону боевых действий.

Еще в 17-летнем возрасте Николай получил права на тракториста, после чего начал работать водителем на Дуслыкской птицефабрике.

Силы во мне тогда было немеряно, я всегда занимался спортом. Когда пришло время идти в армию, меня определили в погранвойска. Служить пришлось на советско-китайской границе. Был пулеметчиком, за полгода изучил все типы этого оружия, стоявшие на вооружении в Советской армии. Николай Сикачёв, участник СВО

В случае тревоги ему приходилось бежать с пулеметом и боеприпасами весом в 13 килограмм на расстоянии до семи километров. После службы Николай Викторович не бросил спорт и регулярно тренировался. А когда в Туймазах появились уличные тренажёры, активно использовал их для поддержания формы.

Многие годы Сикачёв трудился вахтовым методом водителем в нефтяной отрасли. Вместе с супругой они воспитали двух дочерей и сына. В 2016 году боец вернулся в родной город, чтобы заботиться о больной матери. Несмотря на выход на пенсию по выслуге лет, Николай Викторович продолжал работать в охране местных предприятий.

В один из июньских дней 2022 года я пришел с работы и тут – звонок из военкомата, – рассказывает Сикачёв. – Вы же, говорят, пулеметчик, здоровье у вас неплохое, в зоне СВО таких не хватает. Надо помочь ребятам. И я подписал контракт с Минобороны. Мне тогда было 54 года. Николай Сикачёв, участник СВО

После прохождения боевого слаживания Николай, уверенный в своих силах, вновь принялся за пулемёт.

Перед отправкой на передовую военнослужащих попросили оставить мобильные телефоны на хранение, поскольку в то время у российской армии не было достаточных средств радиоэлектронной борьбы. Вражеские силы использовали сигналы сотовой связи для определения местоположения подразделений.

Николая распределили в батальон «Барс-6», который вместе с отрядом «Призрак», включавшим бойцов из ЛНР, присутствовал в районе Лисичанска. Там происходили ожесточённые бои, военные столкнулись с применением беспилотников, а противник пытался замедлить их наступление.

Перед группой из 18 человек была поставлена задача разведать подступы к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. После артиллерийского удара по вражеским позициям в «зеленке» часть противников отступила и заняла оборону на новом месте. Николай занял удобную позицию и начал подавлять противника пулемётным огнём. Однако группу заметили два вражеских разведывательных беспилотника, которые передали координаты украинским миномётчикам. Под обстрелами восемь бойцов получили ранения осколками в руки и шею.

Во время реабилитации Николай не прекращал заниматься спортом на уличных тренажёрах, что помогло ему полностью восстановиться после ранений. Сейчас он вернулся к работе в охране. На выплату за ранение ветеран СВО начал строить дом.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).