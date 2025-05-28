В Уфе состоится премьера балета «Раймонда» памяти Юрия Григоровича

Завтра на сцене Башкирского театра оперы и балета состоится премьера спектакля памяти Юрия Григоровича. На уфимскую сцену перенесли постановку «Раймонда» в редакции великого русского хореографа. Для этого из Театра балета Юрия Григоровича были приглашены балетмейстеры — Ольга Васюченко и Вадим Ступка. А декорации воссоздавал на основе оригинальных российский сценограф Дмитрий Чербаджи. Он много лет работал и дружил с выдающимся балетмейстером.