Участник СВО из Башкирии: «Мы штурмовики, у нас работа нелёгкая»

В 2023 году житель села Бакаево Кушнаренковского района с позывным «Бакай» решил подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции.

Фото №1 - Участник СВО из Башкирии: «Мы штурмовики, у нас работа нелёгкая»

Ильнур после окончания школы проходил срочную службу в пограничных войсках на Северном Кавказе. Вернувшись на гражданку, он работал на авиационном заводе в Самаре, а также трудился вахтовым методом на Ямале, в Уренгое и Якутии.

Как обычно родные мое решение приняли отрицательно. Об этом я сообщил дома, когда уже подписал контракт, перед отъездом. Много разного слышал, разные бытуют мнения. Хотел сам увидеть, что там происходит на самом деле. У меня было твёрдое решение – я всё равно поеду.

Ильнур, участник СВО

«Бакай» проходил учебный курс в Луганской Народной Республике, где его обучали действиям в боевых условиях и стрельбе из различных видов оружия. Вскоре Ильнура определили в штурмовое подразделение. Он отметил, что основная задача штурмовиков — освобождение укреплённых районов и населённых пунктов, а также закрепление позиций. По мнению бойца, штурм — самая тяжелая и опасная операция, в ходе которой приходится наступать на врага, несмотря на ожесточённые обстрелы.

Во время боевых действий Ильнур получил два ранения: сначала в ногу, затем в спину. Спустя две недели лечения в госпитале, он вернулся в строй. «Бакай» принимал участие в операциях на Херсонском направлении, где столкнулся с ожесточенным сопротивлением противника.

Любой штурм это потери, раненные. Наши войска, ломая сопротивление укрнацистов, продвигаются вперёд. Враг хорошо подготовился, но всё же, мы за правое дело воюем, наши мужественные солдаты умеют бить нацистов. Бойцы как могут, поддерживают друг друга на передовой. Делим между собой всё, что имеем. Все мы совершенно разные, по-возрасту, по характеру. В нашем подразделении служат бойцы из Подмосковья, Челябинска, Сибири и других регионов. Самый молодой – чуть более за 20, а «старому» 57 лет. Но у нас одна цель, которая объединяет нас всех – защищать Родину, родных, близких, наши семьи.

Ильнур, участник СВО

После отпуска Ильнур вновь встал на защиту Родины.

За время специальной военной операции российские солдаты, в том числе «Бакай», успели столкнуться с разными ситуациями: они теряли друзей, были ранены, побеждали и оказывались в окружении. Но наших бойцов отличают полная самоотдача, беззаветное мужество, непоколебимая решительность, исключительная доблесть и высокий профессионализм.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: газета «Авангард».

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