Участник СВО из Башкирии: «Мы штурмовики, у нас работа нелёгкая»

В 2023 году житель села Бакаево Кушнаренковского района с позывным «Бакай» решил подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции.
Ильнур после окончания школы проходил срочную службу в пограничных войсках на Северном Кавказе. Вернувшись на гражданку, он работал на авиационном заводе в Самаре, а также трудился вахтовым методом на Ямале, в Уренгое и Якутии.
«Бакай» проходил учебный курс в Луганской Народной Республике, где его обучали действиям в боевых условиях и стрельбе из различных видов оружия. Вскоре Ильнура определили в штурмовое подразделение. Он отметил, что основная задача штурмовиков — освобождение укреплённых районов и населённых пунктов, а также закрепление позиций. По мнению бойца, штурм — самая тяжелая и опасная операция, в ходе которой приходится наступать на врага, несмотря на ожесточённые обстрелы.
Во время боевых действий Ильнур получил два ранения: сначала в ногу, затем в спину. Спустя две недели лечения в госпитале, он вернулся в строй. «Бакай» принимал участие в операциях на Херсонском направлении, где столкнулся с ожесточенным сопротивлением противника.
После отпуска Ильнур вновь встал на защиту Родины.
За время специальной военной операции российские солдаты, в том числе «Бакай», успели столкнуться с разными ситуациями: они теряли друзей, были ранены, побеждали и оказывались в окружении. Но наших бойцов отличают полная самоотдача, беззаветное мужество, непоколебимая решительность, исключительная доблесть и высокий профессионализм.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Авангард».