Участник СВО из Башкирии: «Мы штурмовики, у нас работа нелёгкая»

Любой штурм это потери, раненные. Наши войска, ломая сопротивление укрнацистов, продвигаются вперёд. Враг хорошо подготовился, но всё же, мы за правое дело воюем, наши мужественные солдаты умеют бить нацистов. Бойцы как могут, поддерживают друг друга на передовой. Делим между собой всё, что имеем. Все мы совершенно разные, по-возрасту, по характеру. В нашем подразделении служат бойцы из Подмосковья, Челябинска, Сибири и других регионов. Самый молодой – чуть более за 20, а «старому» 57 лет. Но у нас одна цель, которая объединяет нас всех – защищать Родину, родных, близких, наши семьи.

Ильнур, участник СВО