В Иглинском районе отметили День Юнармии

На базе молодёжного центра «Алпамыш» собрались юнармейцы, учащиеся школ, а также работники районной администрации, представители Иглинского союза ветеранов боевых действий и участник СВО. Встреча была посвящена девятой годовщине военно-патриотического движения «Юнармия».

Главной темой мероприятия была специальная военная операция. Гости рассказывали о своей работе в этой сфере и отвечали на вопросы. Это позволило молодым людям узнать больше о происходящем из первых уст и получить ответы на интересующие их вопросы.

В день, когда 28 мая мы отмечаем важное событие – День пограничника, День юнармейского движения в нашей стране, хочу отметить, что разговор с сильными мужчинами, разговор с успешными лидерами нашего района таких детей вдохновляет. Одно дело, когда педагоги, специалисты делают всё, чтобы помочь им состоятся в жизни, другое дело, когда они видят состоявшихся лидеров, состоявшихся людей, людей, которые умеют ставить цели и достигать этих целей, людей, которые являются победителями.

Ляйсан Фазлетдинова, заместитель главы администрации Иглинского района по социальной политике

На встрече выступил участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и ордена генерала Шаймуратова Рэдвал Неволин. Это не первая его встреча с юнармейцами и школьниками Иглинского района. Все мероприятия с его участием проходят живо, интересно и познавательно. На этот раз боец поразил детей своими воспоминаниями о боях на передовой и показал личное боевое оружие. В завершение встречи гости ответили на многочисленные вопросы из зала, касающиеся различных аспектов патриотического воспитания, поддержки участников СВО и развития Иглинского района.

Фото №1 - В Иглинском районе отметили День Юнармии

Я очень часто бываю в отдаленных районах, и честно, как бы это ни звучало, чем отдалённее дети от «цивилизации», тем более настоящие дети. К примеру, смотрел, как дети держат знамя – для него это честь, он полностью осознает ответственность. Видно, что он несет что-то живое. Не секрет, что у нас основная часть армии – это ребята из районов, там, где понимают, что надо с детства нести ответственность за себя и свои поступки. Люди, живущие на своей земле, у них четкая патриотическая позиция, чёткое понимание Родины и ответственности.

позывной «Рэд»

Эта встреча для меня очень важная, такая интересная, замечательная, передо мной стоит герой нашего времени, как и раньше, в 1941-1945, наши деды. К нам пришел участник СВО, он нам все рассказал, показал, что было, как он там находился, рассказывал интересно. Это очень интересно. Эти мероприятия нужны всем, обязательно чтобы это было в школах, городах – везде. Я бы хотел служить в армии, защищать Родину.

Андрей Гортянков, воспитанник всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»
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