В Иглинском районе отметили День Юнармии

На базе молодёжного
центра «Алпамыш» собрались юнармейцы, учащиеся школ, а также работники районной
администрации, представители Иглинского союза ветеранов боевых действий и
участник СВО. Встреча была посвящена девятой годовщине военно-патриотического
движения «Юнармия».
Главной темой
мероприятия была специальная военная операция. Гости рассказывали о своей
работе в этой сфере и отвечали на вопросы. Это позволило молодым людям узнать
больше о происходящем из первых уст и получить ответы на интересующие их вопросы.
В
день, когда 28 мая мы отмечаем важное событие – День пограничника, День
юнармейского движения в нашей стране, хочу отметить, что разговор с сильными
мужчинами, разговор с успешными лидерами нашего района таких детей вдохновляет.
Одно дело, когда педагоги, специалисты делают всё, чтобы помочь им состоятся в
жизни, другое дело, когда они видят состоявшихся лидеров, состоявшихся людей,
людей, которые умеют ставить цели и достигать этих целей, людей, которые
являются победителями.Ляйсан Фазлетдинова, заместитель главы администрации Иглинского района по социальной политике
На встрече выступил
участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества и ордена
генерала Шаймуратова Рэдвал Неволин. Это не первая его встреча с юнармейцами и
школьниками Иглинского района. Все мероприятия с его участием проходят живо,
интересно и познавательно. На этот раз боец поразил детей своими воспоминаниями
о боях на передовой и показал личное боевое оружие. В завершение встречи гости
ответили на многочисленные вопросы из зала, касающиеся различных аспектов
патриотического воспитания, поддержки участников СВО и развития Иглинского
района.
Я
очень часто бываю в отдаленных районах, и честно, как бы это ни звучало, чем
отдалённее дети от «цивилизации», тем более настоящие дети. К примеру, смотрел,
как дети держат знамя – для него это честь, он полностью осознает
ответственность. Видно, что он несет что-то живое. Не секрет, что у нас
основная часть армии – это ребята из районов, там, где понимают, что надо с
детства нести ответственность за себя и свои поступки. Люди, живущие на своей
земле, у них четкая патриотическая позиция, чёткое понимание Родины и ответственности.позывной «Рэд»
Эта
встреча для меня очень важная, такая интересная, замечательная, передо мной
стоит герой нашего времени, как и раньше, в 1941-1945, наши деды. К нам пришел участник
СВО, он нам все рассказал, показал, что было, как он там находился, рассказывал
интересно. Это очень интересно. Эти мероприятия нужны всем, обязательно чтобы
это было в школах, городах – везде. Я бы хотел служить в армии, защищать Родину.Андрей Гортянков, воспитанник всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»