В Иглинском районе отметили День Юнармии

Я очень часто бываю в отдаленных районах, и честно, как бы это ни звучало, чем отдалённее дети от «цивилизации», тем более настоящие дети. К примеру, смотрел, как дети держат знамя – для него это честь, он полностью осознает ответственность. Видно, что он несет что-то живое. Не секрет, что у нас основная часть армии – это ребята из районов, там, где понимают, что надо с детства нести ответственность за себя и свои поступки. Люди, живущие на своей земле, у них четкая патриотическая позиция, чёткое понимание Родины и ответственности.

позывной «Рэд»