Бойцу СВО из Башкирии вручили медаль «За храбрость»

Житель деревни Идельбаково Зианчуринского района Денис Ш. с первых дней специальной военной операции стал образцом мужества и стойкости для боевых товарищей. Несмотря на полученные серьёзные ранения, он не оставил службу и продолжает стоять на страже рубежей Отечества.
За выдающиеся военные достижения Денису было присвоено почетное звание старшего лейтенанта. К тому же недавно его наградили медалью «За храбрость» II степени.
Сейчас в Зианчуринском районе около 300 молодых мужчин служат в рядах вооруженных сил России, участвуя в боевых действиях. Каждый из них — это не просто солдат, а человек с мечтами, надеждами и стремлением к мирной жизни.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Зианчуринские зори».