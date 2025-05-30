В Хайбуллинском районе отметили День библиотекаря

В этом году страна в 30-й раз отметила Общероссийский день библиотек. В Хайбуллинском районе прошло торжественное мероприятие под названием «Мы служим книге, чтобы книга служила людям», посвященное этой дате.

На сцене районного дома культуры для гостей организовали праздник. Лучших библиотекарей наградили благодарственными письмами. Библиотечная сеть Хайбуллинского района состоит из 28 филиалов. Обслуживает население 41 специалист. Услугами общедоступных библиотек пользуются более 18 тысяч человек.