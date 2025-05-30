Боец СВО из Башкирии награждён медалью Жукова

Участника специальной военной операции из села Верхнеиткулово Ишимбайского района наградили медалью Жукова за проявленный героизм и самоотверженность в ходе выполнения воинского долга. Мужчина служит в воздушно-десантных войсках и уже почти два года защищает Родину. За этот период он не раз получал ранения, проходил лечение в госпитале, но несмотря на это, возвращался на фронт.
По словам Гарика, его главная миссия — обеспечить мир и спокойствие своим землякам. Вдохновением для него служит дедушка — ветеран Великой Отечественной войны.
Всем бойцам-участникам СВО желаем вернуться домой с победой живыми и невредимыми.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Восход».