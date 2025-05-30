В Уфе открылась третья международная книжная ярмарка «Китап-Байрам»

Сегодня в Уфе открылась третья международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Старт ей дал на Советской площади Глава Башкортостана. Более четырех сотен участников из разных уголков России и Зарубежья приехали в башкирскую столицу, чтобы поделиться книжными новинками.

Советская площадь Уфы стала местом притяжения для тысяч читателей. Третья международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» открылась церемонией передачи факсимильной копии эпоса «Урал-Батыр» национальному музею. Текст книги основан на записи, сделанной 115 лет назад.

Рукопись станет экспонатом будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций, отметил Радий Хабиров. И подчеркнул, что Башкортостан — один из самых читающих регионов страны.

Хотим, чтобы книга была спутником жизни взрослых людей, наших детей. Книгам приходится вести непростую борьбу с другими источниками информации, которую наши дети получают. Книга — это важнейшее достижение человеческой цивилизации. Была всегда рядом с нами, чтобы была правильная книга — это тоже немаловажно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего же на территории Советской площади столицы разместились десятки палаток. Книги на любой вкус. Это и русская, и зарубежная классика, а также национальная литература. Современные уфимские писатели делятся новинками со своими поклонниками, рассказывают о творчестве и вдохновляют тех, кто тоже хочет уметь выражаться с помощью пера и слова.

На ярмарке работают свыше четырёх сотен участников. Это представители издательств не только из нашей страны, но и Киргизии, Казахстана, Ирана и Беларуси. С этим мнением солидарен и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

«Китап», то есть книжный байрам, — это удивительное мероприятие, честно говоря, есть с чем сравнивать. У нас есть Красная площадь, тоже замечательное мероприятие. Сейчас на Дворцовой проходит мероприятие, посвященное нашим книгам, но то, что я сегодня увидел, несмотря на жару, — это действительно потрясает. Сергей Степашин, президент российского книжного союза

В частности, растущий интерес людей к чтению. Особенно среди молодёжи. Популярна сейчас и литература о специальной военной операции. Много и энтузиастов, которые дают новую жизнь старинным книгам.

К примеру, гости из Самары пропагандируют идею сохранения культурного наследия с помощью сбора книг через приемные пункты макулатуры. Эксперты оценивают состояние изданий и выставляют их на продажу в магазины. Таким образом, они спасли от уничтожения около пяти миллионов книг.