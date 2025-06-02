Боец СВО из Башкирии: «Судьба страны – в наших руках»

Участник специальной военной операции с позывным «Гиз» родился и вырос в селе Утяганово Кармаскалинского района. Окончив местную школу, он начал работать на ферме, а затем трудился вахтовым методом на Севере. Вместе с супругой «Гиз» воспитывает троих сыновей.
В конце июля 2024 года он решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Боевое слаживание военнослужащий проходил в Екатеринбурге, после чего был назначен на должность штурмовика в 6-й танковый полк.
Во время выполнения боевой задачи в Авдеевке «Гиз» получил ранение. За проявленное мужество был награжден медалью «За отвагу». Сейчас он проходит реабилитацию.
«Гиз» поблагодарил земляков и отметил, что гуманитарная помощь поддерживает моральный и боевой дух на фронте.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: газета «Кармаскалинская новь».