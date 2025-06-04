Жители Башкирии вынуждены выживать без водопровода

Более 300 жителей Миякинского района остались без воды. Причина — неисправная работа водонапорной скважины. Эта проблема для села Нарыстау не новая. Людям приходится набирать воду в родниках.

Из-за этой проблемы вся деревня уже третью неделю живёт без воды. Это повторяется из года в год. Поэтому жители точно знают: к началу лета краны высохнут. Когда в деревне Нарыстау снова прорывает трубу, жители остаются без воды. И единственный способ получить её — это ездить к роднику. Иначе другого выхода у них нет.

Хоть вода порой и появляется, но набрать её удаётся с трудом. И иногда этот процесс занимает несколько часов. Летом еще ничего, а вот зимой людям приходится растапливать снег и лёд. У большинства имеется ещё и скотина, которую нужно обеспечить питьевой водой.

В селе Нарыстау насосная станция, построенная в 70-х годах, обеспечивала водоснабжением более 300 человек. Но спустя время она пришла в непригодное состояние. Жители несколько раз писали обращение в «Мияки-коммунальный сервис».

На месте основного трубопровода выкопана яма. Уже несколько лет она стоит нетронутой. В администрации Миякинского района объяснили, что в 2021 году была подготовлена сметная документация на ремонт. Но после заключения экспертизы в программу «Модернизация коммунальных услуг» попасть не смогли.