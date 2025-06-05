В Уфу прибыл ковчег с частью чудотворного Пояса Богородицы

Перед этой святыней верующие молятся о семейном благополучии, рождении детей, исцелении от бесплодия, об исполнении всех душевных и телесных нуждах. Артефакт привезли в рамках всероссийского крестного хода. Его расположили в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Последний раз в Уфе реликвия была в 2021 году. В столице Башкортостана она пробудет до 6 июня.
По словам представителей духовенства, паломники приезжают из разных регионов страны. Для верующих это возможность прикоснуться к святыне, почувствовать единение с такими же православными христианами и укрепить свою веру.