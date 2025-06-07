Бойцы из Башкирии отметили Курбан-байрам в зоне СВО

Бойцы из Башкортостана, пользуясь небольшим затишьем, отметили Курбан-байрам на боевых позициях. Репортаж из зоны специальной военной операции.
Боец с позывным «Журналист» вместе с военнослужащими совершил обряд жертвоприношения, по всем канонам ислама провёл коллективную молитву. Бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» стараются отмечать как православные, так и мусульманские религиозные праздники. Но просят у Бога они всегда об одном: о защите и победе на СВО.
После жертвоприношения мясо делится на три части: одна остается для бойцов, другая передается соседним подразделениям, а третья — местным жителям. Намаз читают в специально подготовленном месте, прося у Аллаха мира и скорейшей победы.
Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию.
Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближних.
Сегодня необычное меню. Только халяльное мясо. Плов с бараниной. Кулинарные шедевры местных поваров не оставляют равнодушными ни одного из посетителей солдатской столовой.
Кто-то встречает Курбан-байрам в хадже, большинство же — у себя дома, а мусульманские бойцы СВО — при исполнении своего воинского долга. Благодаря нашим защитникам жители всей страны могут праздновать любые праздники под мирным небом над головой.