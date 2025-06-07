Бойцы из Башкирии отметили Курбан-байрам в зоне СВО

Бойцы из Башкортостана, пользуясь небольшим затишьем, отметили Курбан-байрам на боевых позициях. Репортаж из зоны специальной военной операции.

Боец с позывным «Журналист» вместе с военнослужащими совершил обряд жертвоприношения, по всем канонам ислама провёл коллективную молитву. Бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» стараются отмечать как православные, так и мусульманские религиозные праздники. Но просят у Бога они всегда об одном: о защите и победе на СВО.

После жертвоприношения мясо делится на три части: одна остается для бойцов, другая передается соседним подразделениям, а третья — местным жителям. Намаз читают в специально подготовленном месте, прося у Аллаха мира и скорейшей победы.

Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию.

Мы боремся против фашизма, нацизма, которые не признают нашу веру, наше будущее, будущее наших детей... Вместе мы за это боремся, чтобы был на нашей стороне мир, дружелюбие, наша вера, вера в Единого Бога. позывной «Чикаго»

Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближних.

Нашим бойцам с утра мы приготовили блинчики, блинчики к Курбан-байраму, на праздник. На обед пирожки с капустой большие. На обед плов из мяса баранины. позывной «Альфредовна»

Сегодня необычное меню. Только халяльное мясо. Плов с бараниной. Кулинарные шедевры местных поваров не оставляют равнодушными ни одного из посетителей солдатской столовой.

Повара приготовили очень вкусный плов из сегодняшней баранины... Завтрак, обед и ужин у нас. Всё вовремя. Всё вкусно. Спасибо всем. позывной «Байк»