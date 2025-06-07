Более 500 тысяч детей отдохнут в летних лагерях Башкирии

Досугово-оздоровительные, спортивные и пришкольные лагеря республики начали принимать детей. На летних каникулах в учреждениях отдохнут более 500 тыс. детей. На это из регионального бюджета направят порядка 3 млрд 300 млн рублей. Первая смена стартовала и в детском оздоровительно-образовательном лагере имени Галимджана Ибрагимова в Аургазинском районе.
Несмотря на то, что смена только начинается, у каждого отряда уже есть своё название, девиз и песня. За короткое время ребята успели и сдружиться. Программа каждого дня расписана вожатыми: творческие конкурсы, спортивные состязания и национальные игры. Школьники с экскурсией посетят страусиную ферму Гафурийского района, отправятся и к «Аургазинскому медведю», и в уфимский аквапарк.
Оздоровительно-образовательный лагерь имени Галимджана Ибрагимова расположился в здании бывшей школы. Учебное заведение полностью отремонтировали и открыли в 2009 году. Сейчас созданы все условия, чтобы дети с удовольствием отдыхали, укрепляя свое здоровье. К лагерю проложили тепловую сеть, оборудовали душевые и светлые просторные комнаты. Дети смогут играть не только снаружи, но и внутри.
В три смены отдохнут около двухсот детей. Сиротам, оставшимся без попечения родителей, и детям из малообеспеченных семей предоставят бесплатные путевки. Также отдохнуть на безвозмездной основе смогут дети военнослужащих СВО. В будущем аургазинцы хотят увеличить количество оздоровительных лагерей.
Лагерь пользуется спросом и у жителей соседних районов. Среди них и те, кто, не изменяя традициям, приезжает пятый год подряд. Он привлекает живописной природой, комфортными условиями и насыщенной программой. Отдых детей стремятся организовать с пользой, чтобы каждый ребенок вернулся домой с яркими впечатлениями и новыми друзьями, а главное — набрался сил перед новым учебным годом.