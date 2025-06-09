Посевная кампания и капремонт школ: итоги оперативки с Радием Хабировым

Посевная кампания в Башкортостане подходит к финишной прямой. К середине июня посев, если погодные условия не помешают, планируется завершить. Эта тема вошла в основную повестку еженедельного заседания правительства. Также на совещании говорили о сроках капремонта образовательных объектов, о безопасности на воде и программе праздничного дня 12 июня.

Азамат Шагисултанов отныне будет носить на груди медаль Шаймуратова. Боевой путь военнослужащего начался еще в 2014 году. Он участвовал в освобождении значимых позиций, был несколько раз ранен. Сейчас боец на заслуженном отдыхе. На СВО был в должности заместителя командира роты спецназа «Ахмат».

Далее на совещании перешли к другим важным темам. Одна из таких — сельскохозяйственная. Яровой сев практически завершен. Природа пока благоволит аграриям, и работы, если всё так пойдет и дальше, планируют завершить к середине июня. Пшеница, ячмень, овес, рожь — культуры, которые обеспечивают продовольственную независимость. Ожидаемая урожайность — от 3 до 4 миллионов тонн, потребность при этом в регионе ниже.

Чем выше столбики термометров, тем больше людей у воды. Самая большая трагедия, отметил глава республики, когда тонут дети. Радий Хабиров дал поручения как усилить профилактические работы на водных объектах, так и заняться вопросом массового обучения детей плаванию.

Нужно организовать через пятидневные курсы в «Патриоте». Прошел – умеет плавать. За пять дней легко можно научить. И все бассейны должны настраиваться на такую работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году 40 объектов образования планируют запустить в работу после капитального ремонта. Это 2 детских сада, 35 школ и 3 колледжа. Обновление ведется не только на региональные средства. Львиная доля — почти 2 млрд рублей — деньги федерального центра. Радий Хабиров поручил взять на контроль вопрос — объекты должны вовремя открыть двери, допустить просрочки нельзя.