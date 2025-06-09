В Башкирии садоводы страдают от невывоза отходов

Жители садовых некоммерческих товариществ Кармаскалинского района постепенно утопают в мусоре. В некоторых садах отходы не вывозили в течение двух недель. Люди оставляют их вдоль контейнеров. Мусор разносит не только ветер, но и бродячие собаки. За уборку контейнеров отвечает «Спецавтохозяйство по уборке города».
А дышат в итоге зловониями. В последний раз из СНТ «Муравей» мусор вывозили две недели назад. На улице под 30 градусов жары, люди едут отдыхать к озеру, но, проезжая мимо полных контейнеров, затыкают носы.
По словам садоводов, они исправно платят членские взносы, и долг за ними не числится. Счета от регионального оператора приходят регулярно, однако отвечать на поступающие к ним жалобы организация не торопится.
И такая ситуация сложилась в ряду СНТ: «Южный», «Энергетик», «Здоровье», «Тонус», «Союз БГУ», «Лесной», «Росинка», «Маяк». Почти все контейнеры Кармаскалинского района утопают в мусоре.
По договору заявки на уборку мусора должны рассмотреть в течение трех дней и направить спецтехнику для его утилизации. Раньше со «Спецавтохозяйством» в мессенджере существовал общий чат, но его закрыли. Как говорят сами садоводы, теперь и дозвониться стало проблемой.
Всё происходящее — не в глуши, а на территории участков, расположенных недалеко от крупных населенных пунктов. Где, казалось бы, проблем с логистикой и вывозом быть не должно. А пока людям придется так же выискивать наименьшую гору среди залежавшегося мусора, куда можно скинуть пакет с отходами.