В Башкирии садоводы страдают от невывоза отходов

Жители садовых некоммерческих товариществ Кармаскалинского района постепенно утопают в мусоре. В некоторых садах отходы не вывозили в течение двух недель. Люди оставляют их вдоль контейнеров. Мусор разносит не только ветер, но и бродячие собаки. За уборку контейнеров отвечает «Спецавтохозяйство по уборке города».

А дышат в итоге зловониями. В последний раз из СНТ «Муравей» мусор вывозили две недели назад. На улице под 30 градусов жары, люди едут отдыхать к озеру, но, проезжая мимо полных контейнеров, затыкают носы.

По словам садоводов, они исправно платят членские взносы, и долг за ними не числится. Счета от регионального оператора приходят регулярно, однако отвечать на поступающие к ним жалобы организация не торопится.

И такая ситуация сложилась в ряду СНТ: «Южный», «Энергетик», «Здоровье», «Тонус», «Союз БГУ», «Лесной», «Росинка», «Маяк». Почти все контейнеры Кармаскалинского района утопают в мусоре.

По договору заявки на уборку мусора должны рассмотреть в течение трех дней и направить спецтехнику для его утилизации. Раньше со «Спецавтохозяйством» в мессенджере существовал общий чат, но его закрыли. Как говорят сами садоводы, теперь и дозвониться стало проблемой.