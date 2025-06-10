В Башкирии проходят учебно-тренировочные сборы для шахматистов из ЛНР

Ребята из Луганской Народной Республики приехали на учебно-тренировочные сборы в Башкортостан. Юные шахматисты проводят в местном санатории «Юматово» почти месяц. В этот период играют со сверстниками из разных городов республики, разбирают композиции, занимаются спортом, выезжают на экскурсии.

Шахматная эстафета — проверка на скорость и тела, и мысли. Этот вид занятий больше всего любят малыши. А вот ребята постарше предпочитают сеанс одновременной игры. Тем более что на прошлых сборах были сильнее юные гости из Луганска. Своего рода реванш для международного мастера Роберта Ямилова.

Другие размышляли над разными комбинациями ходов. Казалось бы, обычные сборы, но ребята воспринимают их всерьез. Сюда, в Башкортостан, приезжают с большим желанием, проходят серьезный отбор. Это чемпионский состав ЛНР, в который вошли больше полусотни ребят.

Именно так и воспринимают сборы ребята. К примеру, Иван Кияшко из Белебея не выиграл пока ни одной партии, ни одного тура, но не расстроен. Подготовка не ограничивается только шахматами. Каждый день расписан с утра и до вечера. Есть, конечно, и спортивные мероприятия.

Они же дети, эта дружба закрепляется навсегда. Это общее воспитание вызывает не только чувство патриотизма, а еще и чувства дружбы и любви. Руфина Шагапова, заместитель председателя комитета Госсобрания Башкортостана по аграрным вопросам, экологии и природопользованию